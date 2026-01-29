Zar fronterizo asegura que no «renunciarán» a la misión migratoria de Trump

3 minutos

Mineápolis (EE.UU.), 29 ene (EFE).- El zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, afirmó este jueves en Mineápolis que no «renunciará» a la misión migratoria designada por el presidente del país, Donald Trump, y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado «avances importantes», al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

«No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente», puntualizó Homan durante una conferencia de prensa en Mineápolis esta mañana.

Homan precisó que «la retirada de las fuerzas depende de la cooperación» y que «un delincuente en la cárcel significa menos agentes en las calles», luego de ser enviado por Trump el lunes para dar giro a la estrategia migratoria que ha dejado dos estadounidenses muertos por disparos de agentes federales en enero.

El Zar fronterizo agregó que durante sus cuatro días en el terreno se ha reunido con las principales autoridades locales como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y aseguró que ya tienen acuerdos para la redistribución de los más de 3.000 agentes que fueron desplegados en el terreno pero que durante las siguientes jornadas deben «discutir sobre cómo activarlos».

Al ser preguntado por las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), antes de su llegada a la ciudad, Homan defendió las operaciones de la agencia y aseguró que cada una de sus actividades en Mineápolisse ha llevado a cabo de acuerdo con la ley y que antes de actuar saben «exactamente a quién buscan, cuál es su historial criminal y su estatus migratorio», lo que según él hace que todo sea «más seguro».

Finalmente, Homan insistió en que la retirada de agentes dependerá de la «cooperación» y aunque dijo respetar el derecho a la manifestación señaló que no permitirán que existan intentos de residentes de la ciudad por «impedir» la labor de ICE y otras agencias en el lugar.

Esta fue la primera intervención pública de Homan desde su llegada a la ciudad y luego de la conferencia afirmó que se reunirá con lideres comunitarios, religiosos y jefes policiales para buscar concretar más acuerdos.

Mientras tanto, en la ciudad persiste un ambiente de tensión con vigilias constantes en los memoriales instalados en los espacios donde murieron a tiros por agentes federales Nicole Good y Alex Pretti.

Para este viernes diferentes organizaciones sociales han convocado a un «día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras», para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump en Mineápolis. EFE

