Zaragoza y Valencia, galardonadas con el Premio Ciudad Accesible 2026 entre urbes europeas

2 minutos

Bruselas, 5 dic (EFE).- Zaragoza y Valencia recibieron este viernes el primer y segundo galardón del Premio Ciudad Accesible 2026, organizado por la Comisión Europea (CE) junto con el Foro Europeo de la Discapacidad.

Zaragoza, que se llevó el primer puesto, fue reconocida por «su destacada labor para hacer la ciudad accesible para las personas con discapacidad», incluyendo sus normas municipales, un plan estratégico «claro» para la accesibilidad, así como «una sólida gobernanza» a través de la Oficina de Accesibilidad especializada y una Junta de Accesibilidad formal, apuntó un comunicado del Ejecutivo europeo.

Asimismo, también destacó que la capital aragonesa es «pionera en garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, con transporte público, espacios públicos y servicios digitales accesibles», como, por ejemplo, una red de tranvía accesible y extensas rutas peatonales sin escalones.

«El Premio Ciudad Accesible reconoce a las ciudades que hacen realidad este compromiso. Zaragoza, ganadora de este año, es un ejemplo destacado, demostrando cómo la accesibilidad puede integrarse en todos los aspectos de la vida urbana», dijo la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Por otro lado, Valencia fue premiada con el segundo puesto por «su enfoque de accesibilidad basado en datos para toda la ciudad», destacando «un 96 % de accesibilidad urbana y una red de autobús y metro totalmente accesible».

Además, Valencia recibió una mención especial en Accesibilidad en Preparación para Emergencias al incorporar en la planificación de emergencias protocolos y simulacros con organizaciones de personas con discapacidad, capacitaciones para bomberos, policías y personal municipal, y un Sistema de Alerta de Emergencia Inclusivo.

Piacenza (Italia), Rennes (Francia) y Salzburgo (Austria) – las otras ciudades finalistas – también recibieron distintos premios.

Rennes obtuvo el tercer puesto por sus avances en accesibilidad en coordinación con los servicios municipales, mientras que Salzburgo y Piacenza recibieron menciones especiales en Accesibilidad en la Vivienda y en Tecnologías de la Información y la Comunicación, respectivamente.

En total se presentaron 51 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes, entre las cuales los jurados nacionales y europeos seleccionaron a cinco finalistas.

Zaragoza, la ciudad ganadora, recibirá un premio de 150.000 euros, mientras que Valencia y Rennes recibirán 120.000 euros y 80.000 euros, respectivamente. EFE

