Zelaya llama a movilización en apoyo a candidatos que piden anular elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- El expresidente de Honduras y coordinador general del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Manuel Zelaya, llamó este sábado a la movilización de la militancia de esa institución política para respaldar a los candidatos oficialistas que exigen la anulación de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, las cuales calificó como «procesos fraudulentos».

«Al salir de aquí, tenemos que ir a las calles a apoyar a quienes están protestando para que se anulen todos esos procesos fraudulentos», afirmó Zelaya ante simpatizantes durante una asamblea extraordinaria de Libre en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de Honduras. EFE

