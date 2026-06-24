Zelenski, ausente de una conferencia clave sobre Ucrania en Polonia

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El presidente Volodimir Zelenski no participará en una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania organizada en Polonia, anunció Kiev el martes, en un contexto de fuertes tensiones con Varsovia en torno a la memoria de la Segunda Guerra Mundial.

«Yo encabezaré la delegación ucraniana», declaró la primera ministra Yulia Sviridenko, confirmando así que Zelenski no acudirá a este evento anual, que se celebra el jueves y el viernes en la ciudad portuaria de Gdansk.

La conferencia debe reunir a responsables políticos y actores económicos —principalmente europeos— para debatir sobre la reconstrucción tras la guerra con Rusia.

Pero desde hace varias semanas está eclipsada por tensiones relacionadas con el pasado.

El presidente nacionalista polaco, Karol Nawrocki, en un contexto de cohabitación con el Gobierno liberal de Donald Tusk, anunció la semana pasada la retirada al presidente ucraniano de la más alta distinción del país, la Orden del Águila Blanca.

Este anuncio se produjo tras la decisión, a finales de mayo, de Zelenski de bautizar una unidad militar con el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

Esta organización nacionalista fundada en 1942, durante la II Guerra Mundial, es considerada en Polonia responsable de la muerte de más de 100.000 polacos.

Pero en Ucrania, donde este movimiento clandestino operó hasta la década de 1950 contra el poder soviético y cuyos miembros participaron en el Holocausto, se le glorifica sobre todo por su lucha por la independencia del país con respecto a Moscú.

Una idea que resuena particularmente entre muchos ucranianos desde el inicio en 2022 de la invasión rusa de ese país.

Tanto Polonia como Rusia critican esta tendencia, ya que consideran a los insurgentes como criminales de guerra y colaboradores de los nazis.

Tras la decisión de Nawrocki, Zelenski devolvió su condecoración este fin de semana.

Le siguieron tres expresidentes ucranianos —Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko y Petro Poroshenko— en una demostración de unidad política sumamente inusual.

Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde 2022, sirviendo de tierra de acogida para cientos de miles de refugiados ucranianos y de importante plataforma logística para la ayuda occidental.

La conferencia sobre la reconstrucción, organizada anteriormente en Roma, Berlín y Lugano, se ha convertido en una importante cita internacional para movilizar a los donantes de Ucrania.

Zelenski acusa a algunos responsables polacos de tratar de explotar la crisis con fines electorales, a un año de las legislativas.

Polonia acoge a más de 1,5 millones de ucranianos —refugiados que llegaron después de 2022 y trabajadores migrantes— y recientemente ha vivido varios incidentes anticranianos.

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