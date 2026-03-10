Zelenski, Merkel y Walesa, reconocidos con el máximo honor de la Orden Europea al Mérito

1 minuto

Estrasburgo (Francia), 10 mar (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la excanciller alemana Angela Merkel y el expresidente polaco Lech Walesa fueron distinguidos este martes con el máximo honor de la nueva Orden Europea al Mérito, el de «miembro distinguido de la Orden», que reconoce una contribución significativa a la integración europea y sus valores.

Catorce hombres y seis mujeres completan la primera lista de reconocidos con la Orden Europea al Mérito, entre ellos dos españoles: el ex alto representante europeo para la Política Exterior, Javier Solana, y el fundador de World Central Kitchen (WCK), el chef José Andrés.

Solana forma parte de la lista de distinguidos con el segundo máximo honor, la de «miembro distinguido de la Orden», junto a otras personalidades como el exprimer ministro polaco Jerzy Buzek; el expresidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva; el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; la presidenta de Moldavia, Maia Sandu; o el expresidente del Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet, entre otros.

José Andrés, por su parte, fue reconocido como «miembro de la Orden» junto a otros actores de la sociedad civil como el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo, la abogada ucraniana especializada en derechos humanos Oleksandra Matviichuk y los miembros del grupo U2, entre otros. EFE

