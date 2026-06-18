Zelenski, tras ataque masivo a la capital rusa: «Si arde Ucrania va a arder vuestro Moscú»

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Kiev, 18 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este miércoles de «absolutamente justo» el ataque de su Ejército esta madrugada con decenas de drones contra Moscú, que es una respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev.

«Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder vuestro Moscú», dijo Zelenski desde Bruselas en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana y en el que volvió a ofrecer al presidente ruso, Vladímir Putin, declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra. EFE

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