Zelenski, Witkoff y Kushner terminan su primera reunión y volverán a encontrarse el lunes

1 minuto

Berlín, 14 dic (EFE).- Las delegaciones de Ucrania y EE.UU., lideradas respectivamente por el presidente Volodímir Zelenski y por los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, terminaron este domingo por la noche su primera reunión en Berlín sobre el plan de paz que impulsa Washington, según informó el asesor de la oficina presidencial ucraniana Dmitró Litvin.

Las dos delegaciones estuvieron reunidas durante más de cinco horas en la Cancillería de Alemania y volverán a encontrarse el lunes por la mañana en la capital germana para continuar las conversaciones sobre el documento, según declaró Litvin a la agencia pública ucraniana, Ukrinform. EFE

