Zelenski: «Nunca elegimos esta guerra, no la empezamos ni provocamos»

1 minuto

Bruselas, 24 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este martes que Ucrania «nunca eligió» la guerra que está librando con Rusia, de cuyo inicio se cumplen hoy cuatro años, y advirtió de que esta invasión no es la primera vez en la historia que Moscú «viene a Europa con un proyecto antieuropeo».

«Nunca elegimos esta guerra, no la empezamos ni la provocamos, y estamos haciendo todo lo posible para detenerla», dijo Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania. EFE

lzu/ahg/rml