Zelenski: EE.UU. se ha abierto a ofrecer garantías similares al artículo 5 de la OTAN

Berlín, 15 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes que los negociadores de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner se han abierto a la posibilidad de que Washington ofrezca a Kiev garantías de seguridad similares a las que ofrece a los países miembros de la OTAN el tratado de la Alianza.

“Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso”, declaró Zelenski en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, celebrada al término de su encuentro con los mediadores estadounidenses en Berlín. EFE

