Zelenski: Empezamos a trabajar en «detalles» de garantía para adhesión de Ucrania a la UE

1 minuto

Kiev, 24 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los «detalles» de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la Unión Europea y que él exige que sea en una «fecha clara», en 2027.

«Es fundamental que hayamos comenzado a trabajar en los detalles de una garantía clave de seguridad geopolítica para Ucrania y para toda Europa, así como en una fecha clara para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE)», señaló en una rueda de prensa junto con Von der Leyen y Costa, en la que reiteró que «el año 2027 es muy importante para nosotros y espero que sea alcanzable». EFE

mg-cae/rcf

(Foto) (Vídeo)