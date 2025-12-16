Zelenski: garantías de seguridad similares al artículo 5 se votarán en el Congreso de EEUU

Kiev, 16 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado tras reunirse el domingo y el lunes en Berlín con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner que ha llegado a un acuerdo con ellos para que el Congreso estadounidense vote sobre un acuerdo vinculante inspirado en el artículo 5 del Tratado de la OTAN por el que EE.UU. consideraría un ataque a Ucrania como una agresión contra su propio territorio.

“Y esto será votado en el Congreso. Hay acuerdos sobre esto. Y es algo muy importante”, dijo Zelenski en una conversación con periodistas, según informa la publicación Ukrainska Pravda. Fuentes oficiales de EE.UU. también han confirmado que se llegó a un acuerdo en el sentido apuntado por Zelenski.

Según el artículo 5 del Tratado de la OTAN, los Estados miembros se comprometen a considerar cualquier ataque a un integrante de la Alianza como un ataque contra todos ellos y a ofrecer ayuda no necesariamente militar al país atacado.

El artículo 5 es considerado el principal instrumento legal de disuasión de la Alianza y fue invocado por primera y única vez desde la creación de ésta en 1949 tras los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, cuando varios aliados contribuyeron con tropas a la invasión estadounidense de Afganistán.

Una de las exigencias de Zelenski para firmar un acuerdo de paz es que Europa y EE.UU. le ofrezcan garantías de seguridad claras para evitar una nueva invasión rusa del territorio que quede bajo control de Ucrania.

Zelenski ha insistido en que el compromiso que asuman estos países debe pasar por sus respectivos parlamentos para que sea vinculante.

Alemania, Francia, Reino Unido y el resto de países europeos que se reunieron el lunes en Berlín con Zelenski y con los negociadores estadounidenses propusieron enviar tropas a Ucrania para entrenar al Ejército ucraniano y vigilar el espacio aéreo y marítimo del país después de la guerra, pero Rusia ha rechazado hasta ahora un despliegue de tropas de países de la OTAN en la posguerra.

Ucrania aspira a ingresar en la OTAN, pero ha renunciado al menos a corto y medio plazo a esa posibilidad después de que la administración del presidente Donald Trump dijera tajantemente que no es viable.

Rusia también exige la renuncia de Kiev a esta aspiración para firmar un acuerdo de paz, y Zelenski ha dado a entender que podría ceder en eso. EFE

