Zelenski: Kiev tendrá “un gran problema” si la UE no destina los activos rusos a Ucrania

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves a su llegada al Consejo Europeo que Kiev se verá en “un gran problema” si la UE rechaza hoy utilizar los activos rusos congelados en su jurisdicción para ofrecer a Ucrania 90.000 millones de euros vitales para que el país continúe resistiendo contra la agresión militar rusa en los próximo dos años.

“Hablaré con todos los líderes, presentaré nuestros argumentos, y de verdad espero que podamos obtener una decisión positiva. Sin ella Ucrania estará en un gran problema”, declaró el presidente ucraniano antes de la reunión, en la que se espera que se tome una decisión definitiva sobre la cuestión. EFE

