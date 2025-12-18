Zelenski: Kiev tendrá “un gran problema” si la UE no destina los activos rusos a Ucrania

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves a su llegada al Consejo Europeo que Kiev se verá en “un gran problema” si la UE rechaza hoy utilizar los activos rusos congelados en su jurisdicción para ofrecer a Ucrania 90.000 millones de euros vitales para que el país continúe resistiendo contra la agresión militar rusa en los próximo dos años.

“Hablaré con todos los líderes, presentaré nuestros argumentos, y de verdad espero que podamos obtener una decisión positiva. Sin ella Ucrania estará en un gran problema”, declaró el presidente ucraniano antes de la reunión, en la que se espera que se tome una decisión definitiva sobre la cuestión.

Según han declarado el canciller alemán, Friedrich Merz, y la responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, las posibilidades de que se apruebe esta medida son de un 50 %.

Bélgica concentra la mayor cantidad de activos rusos y exige garantías de que no será abandonada a su suerte en caso de repercusiones financieras y jurídicas por una medida sin precedentes que los rusos podrían recurrir.

A las reticencias de Bélgica se han sumado países como Italia, Bulgaria o Malta, que también prefieren otras opciones para seguir financiando a Ucrania.

Aunque para aprobar la decisión no se requiere unanimidad y es suficiente con una mayoría cualificada de 15 países que representen un mínimo del 65% de la población de la UE, muchos Estados miembros no están dispuestos a imponerle a Bélgica una decisión con la que no esté conforme.

Para poder seguir manteniendo a flote a Kiev, la Comisión Europeo ha propuesto como alternativa al uso de los activos rusos emitir más deuda, una fórmula a la que son reacios países como Alemania que sí apoyan préstamos con los activos congelados rusos. EFE

