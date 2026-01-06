Zelenski: la arquitectura de seguridad para Ucrania está «practicamente lista»

París, 6 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está «prácticamente lista», al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad en tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano.

Zelenski hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en París tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios formada por una treintena de países y después de firmar junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional. EFE

