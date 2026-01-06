Zelenski: la arquitectura de seguridad para Ucrania está «practicamente lista»

París, 6 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está «prácticamente lista», al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano.

Zelenski hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en París tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios formada por una treintena de países y después de firmar junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional.

«Es importante que hoy tengamos documentos de la coalición. No son solo palabras, hay aspectos concretos» en ellos, subrayó el presidente ucraniano en compañía de Starmer, Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el equipo negociador estadounidense integrado por Steve Witkoff y Jared Kushner.

Estos documentos son una señal de cuán seriamente Europa y toda la coalición están dispuestas a trabajar para lograr una seguridad real, señaló.

En particular, los participantes de la coalición han determinado qué países «están listos para asumir el liderazgo en los elementos de garantía de la seguridad en tierra, en el cielo, en el mar y en la reconstrucción» de Ucrania, indicó Zelenski.

«Está determinado qué fuerzas se necesitan. Está determinado cómo se gestionarán las fuerzas y en qué niveles estará el mando», añadió, y sostuvo que ahora está claro «para qué está dispuesto cada miembro de la coalición».

Los militares de Francia, el Reino Unido y Ucrania han trabajado en detalle en el futuro despliegue de la fuerza, al igual que en el número y los tipos específicos de armas que se necesitan, dijo Zelenski, sin revelar detalles.

El jefe de Estado de Ucrania advirtió que los acuerdos alcanzados con los miembros de la coalición aún deberán ser aprobados por sus parlamentos, aunque expresó su esperanza de que el proceso avance sin dificultades.

También señaló que los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego aún deben definirse, así como el mecanismo para apoyar y financiar al Ejército ucraniano, que será el núcleo de la seguridad a largo plazo de Ucrania.

«Hoy hemos hablado de manera muy concreta con el equipo estadounidense sobre la supervisión, para que no haya violaciones de la paz. Es muy importante para nosotros que Estados Unidos esté dispuesto a trabajar en esto», subrayó el mandatario ucraniano.

Destacó que las garantías de seguridad proporcionadas por la Coalición de Voluntarios deberán funcionar junto con las garantías ofrecidas por Estados Unidos.

Explicó que un documento de este tipo entre ambos países ya ha sido acordado, aunque no dio detalles.

Zelenski expresó su esperanza de que los documentos sobre garantías de seguridad entre todas las partes implicadas se firmen pronto y que las garantías de seguridad de Estados Unidos sean aprobadas por su Congreso, para que sean vinculantes y funcionen de manera eficaz para prevenir una nueva agresión rusa.

La delegación ucraniana continuará su trabajo con sus homólogos estadounidenses en París, reveló también Zelenski, quien afirmó que la cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo completo sobre el plan de paz de 20 puntos elaborado a partir de la propuesta estadounidense.

«Si los equipos no pueden resolver algunas cuestiones, podemos llevar el tema al nivel de los líderes», afirmó.

Con los avances significativos logrados para acordar garantías de seguridad para Ucrania, «está en manos de los socios presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra», reiteró Zelenski.

Rusia no participa plenamente en el esfuerzo diplomático porque confía en sus ataques continuos contra el sector energético de Ucrania, otras infraestructuras y ciudades y pueblos pacíficos, enfatizó Zelenski, quien subrayó de nuevo la importancia de dar más pasos para reforzar la defensa aérea de Ucrania.

«El agresor debe detenerse para que la paz funcione», afirmó, y sostuvo que los ataques profundos de Ucrania en territorio ruso, las sanciones y la diplomacia trabajan conjuntamente para lograrlo.

«Cuanto más fuerte sea nuestra defensa, más fuerte será la diplomacia», concluyó Zelenski, quien agradeció a los anfitriones franceses, a la delegación estadounidense y a todos los que «ayudan a Ucrania a alcanzar la paz». EFE

