The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski: la situación en el frente de Pokrovsk es ahora «la más seria»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 29 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que ahora la situación en torno a Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, es «la más seria del frente» y advirtió de que Rusia ha concentrado 100.000 efectivos en la zona.

«La acumulación y concentración de fuerzas del enemigo era de 100.000 (efectivos) esta mañana. Están preparando en cualquier caso acciones ofensivas. Es importante que sepamos esto y tengamos la situación bajo control», dijo Zelenski en un encuentro con la prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El presidente aseguró que, en la región nororiental de Sumi, los ucranianos están expulsando a las fuerzas invasoras, mientras que en Zaporiyia (sur) la situación se mantiene estable, aunque los rusos también están acumulando tropas.

Zelenski añadió que la situación en la región de Dnipropetrovsk (centro), cuyo límite administrativo los soldados rusos atravesaron hace poco, desde la vecina Donetsk, está bajo control.

Mientras tanto, el Estado mayor del Ejército ucraniano registró 23 asaltos rusos en Pokrovsk entre el inicio de la jornada de hoy y las 16.00 horas (13.00 GMT), de un total de 56 combates que se produjeron en este periodo a lo largo de todo el frente. EFE

cph/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR