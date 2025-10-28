Zelenski: las sanciones de Trump podrían costarle a Rusia 5.000 millones de dólares al mes

4 minutos

(Añade declaraciones del presidente)

Kiev, 28 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft podrían causar cada mes a la industria petrolera de Rusia pérdidas de unos 5.000 millones de dólares.

«Creemos que estas sanciones reducirán sus beneficios en al menos 5.000 millones de dólares al mes», dijo Zelenski en un encuentro con medios, entre ellos EFE, al ser preguntado por los efectos de las primeras restricciones económicas contra Rusia dictadas por la actual administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Y lo más importante: la decisión de EE.UU. tendrá un impacto de aproximadamente un 56 % y 57 % en las exportaciones petroleras de los rusos», señaló Zelenski.

El presidente ucraniano explicó que esta predicción se basa en datos de los socios de Kiev.

Dijo que dentro de un mes habrá una comprensión más clara del impacto, cuando Ucrania tenga todos los datos verificados y confirmados por la inteligencia.

Zelenski subrayó que debe garantizarse el cumplimiento de las sanciones para que no sean violadas y tengan efecto, lo que incluye trabajar más contra la flota rusa en la sombra que Rusia utiliza para evadir las sanciones internacionales para transportar crudo.

El jefe de Estado ucraniano calificó las sanciones de Trump de «paso fuerte» y sostuvo que pueden seguir restricciones adicionales por parte del Congreso de EE.UU. si el presidente ruso, Vladímir Putin, no se sienta a negociar un alto el fuego.

«Creo que para el Congreso políticamente es importante dar algunos pasos en las próximas semanas», indicó.

El jefe de Estado ucraniano señaló además que Trump prevé hablar con China este jueves, uno de los socios más cercanos de Moscú y un importante importador de combustibles fósiles rusos.

«Creo que puede ser uno de sus pasos fuertes si, tras este decidido paso de sanciones, China está dispuesta a reducir sus importaciones. ¿Por qué? Porque tenemos señales de que la India ya dio indicaciones claras de que reducirá la importación de recursos energéticos de la Federación Rusa», explicó Zelenski.

Misiles de largo alcance y su impacto

Zelenski expresó aún su esperanza de recibir misiles de largo alcance Tomahawk de EE.UU., pese a que Trump se muestra reticente, como otro paso más de presión sobre el Kremlin.

«Hemos iniciado un diálogo con Estados Unidos: si Putin no se sienta a la mesa de negociaciones, necesitamos sanciones. (…) considero que el presidente Trump así muestra a Putin que la ventana está abierta y le dice ‘mira, he impuesto sanciones, pero sabes lo que puede venir después’, porque ya se habló del tema de los Tomahawk, afirmó.

Sobre los ataques de larga distancia con los que Ucrania trata de socavar la industria petrolera rusa con la que el Kremlin financia en gran medida la guerra, Zelenski quiso dejar claro que en torno al 90 ó 95 % de los ataques se han efectuado con armas ucranianas.

«De las armas de largo alcance europeas usamos únicamente Storm Shadow (británicos) en cantidad normal y en menor medida (los misiles franco-británicos) SCALP. No usamos más armamento europeo porque simplemente no lo tenemos», recalcó.

El presidente ucraniano aseguró que Ucrania habrían logrado hasta el momento reducir en torno a un 20 % de la capacidad de refinación rusa, aproximadamente del 22 al 27 % del combustible.

El presidente ucraniano afirmó que Rusia ha redirigido el crudo que se refinaba en las instalaciones dañadas en ataques ucranianos a otras refinerías.

«Por lo tanto, nuestra tarea está muy clara: continuar nuestro trabajo con otras plantas que han empezado a incrementar el volumen (de combustible refinado), sobre todo de diésel», agregó.

Sobre la propia situación energética en Ucrania a raíz de los continuos ataques rusos contra la infraestructura crítica, Zelenski admitió que actualmente Kiev debe importar el gas con ayuda financiera del exterior y que hasta el momento ha encontrado el 70 % de la suma necesaria para comprarlo.

También está en contacto con Alemania e Italia, donde dos empresas fabrican el equipo necesario para la generación eléctrica, dijo. EFE

mg-cae/jgb