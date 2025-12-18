Zelenski: Necesitamos los activos rusos para tener más confianza en las negociaciones

(Actualiza con mensaje de Zelenski en redes sociales)

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó este jueves a la Unión Europea (UE) a sacar adelante el préstamo a Kiev financiado con los activos rusos inmovilizados, una medida que, dijo, daría más fuerza a Ucrania en las actuales negociaciones con Moscú y le permitiría seguir defendiéndose en el conflicto.

Zelenski se pronunció así al ser preguntado sobre qué efecto tendría en Ucrania un posible fracaso en la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bruselas, centrada en tomar una decisión para poder garantizar que Ucrania puede seguir financiándose ante la continuidad de la guerra iniciada por Rusia.

En concreto, la UE trata de sacar adelante un plan para utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

En caso de no recibir esos fondos el próximo abril, Ucrania «se verá obligada a reducir significativamente su producción de drones y otras medidas defensivas», dijo Zelenski en rueda de prensa tras participar en el inicio de la cumbre.

El mandatario ucraniano también destacó la importancia de que salga adelante el plan europeo con vistas a «que Rusia no use estos activos como palanca» en los contactos actuales para una eventual paz. Ucrania «tendrá más confianza en las negociaciones si tenemos este instrumento», afirmó.

«En este momento queremos retirar de la mesa todo lo que sea posible y centrarnos en lo que sea efectivo para detener a (Vladímir) Putin. Si no hay cuestiones sobre financiación, podremos centrarnos en cuestiones sobre el Donbás», dijo.

«Realmente no queremos que sea un instrumento que después quede en manos de los rusos», dijo sobre el dinero inmovilizado bajo el régimen de sanciones que aplica la UE.

Zelenski señaló además que lo que decida hoy la UE «influenciará a otros países» del G7 que también custodian activos rusos inmovilizados, al ser preguntado sobre la opción de que Japón o Estados Unidos tomen medidas similares sobre esos fondos.

El principal obstáculo para que la UE apruebe ese plan es el veto de Bélgica, que alberga a la firma Euroclear donde se custodian la mayor parte de los activos rusos inmovilizados y que teme represalias económicas y judiciales por parte de Moscú en el futuro,

Por otra parte, señaló que una futura adhesión a la UE sería «una garantía de seguridad», no solo económica, sino también «política y económica», y que espera recibir un compromiso en este sentido en un eventual acuerdo de paz.

Añadió en ese sentido que contar con la fecha concreta para que se formalice su ingreso en el bloque europeo «sería muy importante» para el futuro de Ucrania.

Reunión con Bart De Wever

Zelenski, en un mensaje publicado en sus redes sociales junto a imágenes de una reunión con Bart De Wever, dijo entender «todas las preocupaciones de Bélgica», pero consideró que es necesario tomar una decisión sobre la concesión de un préstamo a Kiev a partir de los activos rusos inmovilizados.

«Junto con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, debatimos mecanismos para usar los activos rusos congelados. Entiendo todas las preocupaciones de Bélgica; sin embargo, se debe tomar una decisión sobre el préstamos de reparación», expuso Zelenski.

Subrayó que es «justo» y que «garantizará previsibilidad a largo plazo para Ucrania».

«También debatimos la coordinación en la diplomacia entre Europa y Estados Unidos en aras de la paz, la futura pertenencia de Ucrania a la Unión Europea, el apoyo para el sistema energético de Ucrania y la reconstrucción», detalló.

Zelenski agradeció a Bélgica y «toda la población belga por apoyar a Ucrania desde el principio de la guerra a gran escala». Asimismo, manifestó su agradecimiento por la contribución belga a PURL, el programa con el que aliados de la OTAN, principalmente, compran armas a Estados Unidos que después se envían a Ucrania. EFE

