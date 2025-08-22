The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski: Trump es la única persona capaz de detener a Putin

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 22 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra.

«No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión», dijo en una rueda de prensa en Kiev con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado por los preparativos para la posible reunión con el líder ruso.

Zelenski reiteró que su acuerdo para pasar a la vía diplomática es con Washington, no con Moscú, y que le parecería más deseable por ello un encuentro trilateral, pero que también está listo para reunirse a solas con Putin.

«Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar», reclamó el presidente ucraniano y acusó a Moscú de hacer todo lo posible para que la reunión no llegue a producirse.

«Hay que forzarles a la diplomacia, hacen falta sanciones fuertes si no se avienen a una resolución diplomática del conflicto», reiteró una vez más.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó este jueves las prisas del Gobierno ucraniano, para celebrar cuanto antes una cumbre a nivel de líderes con Putin, en suelo europeo.

Lavov afirmó que Putin ha dicho que «está dispuesto a reunirse, incluido con el señor Zelenski», aunque siempre que todas las cuestiones importantes sean «bien estudiadas» por los expertos, tras lo cual los ministros emitirán «las correspondientes recomendaciones».EFE

cph/ajs

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR