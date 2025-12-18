Zelenski aún no ha recibido información sobre la reacción rusa a sus últimas propuestas

Bruselas, 18 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que no ha recibido todavía información de EE.UU. sobre una respuesta rusa a las propuestas que el propio Zelenski y el resto de negociadores ucranianos trasladaron a los emisarios de Washington el domingo y el lunes en Berlín.

«Hay progresos en nuestro diálogo con la parte estadounidense», dijo Zelenski en una rueda de prensa en Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo en el que ha de decidirse si los activos rusos congelados en la UE se destinan a apoyar a Kiev. «Aún no tengo ‘feedback’ (de los rusos) a esos últimos progresos», remachó.

El presidente ucraniano volvió a explicar que uno de los obstáculos que siguen existiendo para que se firme la paz que promueve EE.UU. es el desacuerdo entre las partes sobre el territorio bajo control de Kiev en su región del Donbás.

Rusia no ha conseguido conquistar militarmente algo menos de un cuarto de la región, pero exige que los ucranianos le cedan también esa parte como condición para parar la guerra, una demanda a la que Kiev se opone.

Otro punto de fricción es qué ocurrirá con la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa con sus seis reactores y ocupada por Rusia desde el comienzo de la guerra.

Zelenski subrayó que la central pertenece a Ucrania y que el país tiene derecho a gestionarla y a beneficiarse de la electricidad que produzca cuando vuelva a ponerse en marcha tras el conflicto.

Previamente, Zelenski había explicado que EE.UU. propone gestionar la central de manera conjunta con ucranianos y rusos, algo que el presidente ucraniano calificó de «injusto».

En la rueda de prensa, Zelenski hizo también referencia a las garantías de seguridad que espera recibir de sus socios antes de firmar cualquier acuerdo con Rusia.

Zelenski insistió en que el compromiso ofrecido por EE.UU. en la última ronda de negociaciones directas con los ucranianos de acudir en ayuda de Kiev si Rusia vuelve a atacar a Ucrania tras esta guerra -inspirado en el artículo 5 de defensa mutua del Tratado de la OTAN- debe ser refrendado por el Congreso estadounidense para que sea realmente vinculante.

El presidente ucraniano dijo también que espera recibir garantías de seguridad adicionales por parte de la llamada Coalición de los Voluntarios, formado por decenas de países occidentales en su mayoría europeos. EFE

