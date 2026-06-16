Zelenski aborda con la directora del FMI las reformas económicas de Ucrania

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Évian (Francia)/Kiev, 16 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la que ha hablado del proceso de reformas que lleva a cabo Ucrania para poder recibir los 8.100 millones de dólares del último crédito concedido por la institución.

“He hablado de la ejecución de las reformas para reforzar la economía y crear un entorno transparente y competitivo. Un resultado significativo es que se haya completado con éxito la reciente misión del Fondo. Este es un paso importante para reforzar la estabilidad financiera de Ucrania”, escribió Zelenski en X sobre el encuentro.

Un equipo del FMI completó a comienzos de este mes una nueva misión de evaluación a Ucrania para determinar si el país está cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Fondo, que incluyen la aprobación de una polémica reforma todavía pendiente para que empiecen a pagar IVA pequeños autónomos que ahora están exentos de este impuesto por sus bajos ingresos.

El Fondo anunció el 12 de junio un acuerdo preliminar para liberar una nueva partida de 690 millones de dólares del crédito de 8.100 millones de dólares aprobado el pasado febrero.

Ucrania debe recibir el monto total de ese dinero crucial para mantener la estabilidad financiera en el actual contexto de guerra dentro de un plazo de cuatro años desde la firma del acuerdo.

En su encuentro de hoy en la localidad francesa, Zelenski agradeció a Georgieva el apoyo del Fondo. “Es una señal importante para la confianza en Ucrania de los socios internacionales”, remachó el presidente. EFE

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