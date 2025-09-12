Zelenski aborda con ministra de Exteriores británica garantías de seguridad para Ucrania

1 minuto

Kiev, 12 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este viernes en Kiev a la nueva ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, que viajó a la capital ucraniana en su primer desplazamiento a Ucrania desde que asumió el cargo a principios de este mes.

Zelenski abordó con Cooper «los próximos pasos» de la llamada «Coalición de Voluntarios» para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme la paz, después de que 26 de los países que integran ese grupo se mostraran dispuestos hace una semana a enviar tropas o contribuir con recursos al contingente militar que podría formarse para disuadir a Rusia de volver a atacar.

Según el presidente ucraniano, la reunión sirvió además para hablar de cómo materializar el acuerdo firmado recientemente entre ambos países para que los drones interceptores diseñados en Ucrania se produzcan también en Reino Unido.

El refuerzo inmediato de las defensas aéreas ucranianas fue otro de los asuntos tratados.

Zelenski también dio las gracias al Reino Unido por la nueva ronda de sanciones contra Rusia aprobada este viernes por Londres, que también ha anunciado en esta jornada un paquete de ayuda no militar a Kiev de 142 millones de libras (unos 164 millones de euros). EFE

