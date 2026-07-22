Zelenski abre una nueva página tras remplazar al jefe del ejército ucraniano

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Tras un golpe de timón, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, formalizará este miércoles el nombramiento de Mijaílo Drapati como nuevo jefe del ejército tras destituir a su predecesor para acallar las protestas por la renuncia del popular ministro de Defensa.

La destitución del general Oleksandr Sirski fue precedida por manifestaciones en varias ciudades en apoyo al titular de Defensa Mijaílo Fedorov, destituido el 14 de julio.

El ministro de 35 años acusó a Sirski de haberlo empujado hacia la salida y de haber obstaculizado su intento de reformar las fuerzas armadas con un uso masivo de las nuevas tecnologías como los drones.

Las desavenencias entre ambos altos cargos pusieron en aprietos a Zelenski, que se inclinó por Sirski antes de dar marcha atrás, acorralado por las críticas.

«He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijaílo Drapati», anunció el presidente el martes por la noche en un mensaje en Telegram en el que agradeció a Sirski sus servicios.

El general de 60 años, formado en Moscú y en el cargo desde 2024, dirigió la defensa de Kiev al inicio de la invasión rusa en 2022. Sus detractores lo acusaban de tener una mentalidad soviética y de relativizar las bajas, lo que le valió el apodo de «carnicero».

Lo sustituye Drapati, excomandante del ejército de tierra de 43 años.

– «Aire fresco» –

La destitución del general Sirski infunde «una bocanada de aire fresco» y «una nueva esperanza» en la lucha contra Rusia, celebró Fedorov.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, los ataques de ambos bandos aumentan en intensidad y causan un número cada vez mayor de víctimas civiles.

Rusia estima que el reemplazo no cambiará el rumbo de la contienda bélica.

«No creo que esto pueda llevar a ningún cambio», declaró este miércoles el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov a periodistas. «Nuestras fuerzas armadas continúan su ofensiva en todo el frente», añadió.

Drapati es un oficial militar de carrera formado en el sistema independiente y postsoviético de Ucrania.

Comenzó como teniente y ascendió en las filas del ejército. Saltó a la fama durante el primer asalto de los separatistas respaldados por Rusia a Ucrania en 2014, cuando su unidad embistió un vehículo de infantería para romper una barricada.

En los últimos días, los manifestantes coreaban su nombre. Su nombramiento desató una avalancha de reacciones en las redes sociales, que durante días habían estado dominadas por las intrigas en torno a la remodelación.

«El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo tendrá muy difícil, mucho más difícil de lo que imagina», estimó el exjefe del Ejército Valeri Zaluzni.

De hecho asume el cargo en un momento de gran tensión política, después de que salieran a la luz las divisiones entre los mandos militares y políticos.

Su designación viene acompañada de grandes expectativas.

«Los nombramientos realizados en un contexto de agitación social siempre conllevan muchos escollos» y «expectativas exageradas», considera Serguii Pritula, director de una de las organizaciones benéficas más importantes de Ucrania.

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