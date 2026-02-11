Zelenski acepta tercera reunión en EE.UU. la próxima semana a la espera de respuesta rusa

Berlín, 11 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que su equipo está preparado para una tercera ronda de negociaciones con Rusia la próxima semana en EE.UU. sobre un eventual alto el fuego, pero recalcó que Moscú aún no ha confirmado su participación.

«La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando (la respuesta) de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando», señaló Zelenski a medios ucranianos, según recoge la agencia UNIAN.

Según el diario Ukrainska Pravda, la reunión está prevista para los días 17 y 18 en Miami, pero Rusia aún no ha aceptado.

Zelenski sugirió que también estaría dispuesto a continuar conversando en Abu Dabi si esa era la exigencia rusa.

Hasta el momento se han celebrado dos reuniones en Abu Dabi entre rusos y ucranianos bajo la mediación de EE.UU.

El último encuentro a principios de mes acabó con un acuerdo que propició el primer canje de prisioneros del año y con el compromiso de las tres partes de volver a reunirse pronto para seguir negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra.

La primera ronda tuvo lugar los días 23 y 24 de enero.

Los principales obstáculos para llegar a un acuerdo de paz sigue siendo la exigencia rusa de que Ucrania se retire de la parte que aún controla de la región oriental de Donetsk, que está ocupada por Rusia en más de un 75 %, y el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, entre otros. EFE

cae-lss