Zelenski acuerda con Catar acuerdos en materia de defensa por al menos diez años

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Kiev, 28 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, se reunieron este sábado en Doha y acordaron proyectos en materia de defensa por al menos diez años.

«Debatimos cuestiones que podrían reforzar aún más la protección de la vida en ambos países y acordamos una asociación mutuamente beneficiosa en el sector de la defensa por al menos diez años», escribió Zelenski en un mensaje en X, en el que precisó que en la reunión con el emir estuvo presente, asimismo, el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán bin Yasim Al Thani.

Agregó que tras la reunión, los jefes del Estado Mayor ucraniano y catarí firmaron un acuerdo que prevé proyectos conjuntos en la industria de defensa, el establecimiento de instalaciones de coproducción y asociaciones tecnológicas entre empresas.

Señaló que informó a sus interlocutores sobre la situación de seguridad en Ucrania, los continuos ataques rusos y la estrecha cooperación de Rusia con el régimen iraní.

«Fortalecer la defensa aérea es una prioridad para nosotros, y contamos con el apoyo de nuestros socios», subrayó Zelenski, quien agradeció al emir de Catar «la cálida acogida, la disposición a colaborar y los acuerdos concretos alcanzados».

A su llegada a Catar, el presidente ucraniano subrayó que «la verdadera seguridad se basa en la colaboración» y expresó la disposición de Ucrania a «apoyar a todos aquellos dispuestos a trabajar juntos por este objetivo».

Previamente, Zelenski había informado de su reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien acordó este sábado en Abu Dabi cooperar en los ámbitos de seguridad y defensa.

Destacó que los ucranianos han desarrollado un sistema de protección eficaz que logra una tasa de interceptación significativa contra los drones y misiles enemigos.

«Este enfoque sistemático y la integración de experiencia es precisamente lo que ofrecemos a nuestros socios», señaló tras su conversación con el presidente emiratí.

Zelenski, el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Estados Unidos en la zona, visitó el viernes Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán, con quien firmó un acuerdo de cooperación militar. EFE

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