Zelenski acuerda con Sánchez una nueva reunión y le agradece la ayuda energética de España

2 minutos

Kiev, 21 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acordó este martes por teléfono con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, una nueva reunión, aunque no especificó ni la fecha ni el lugar, y le agradeció el envío a Ucrania anunciado por España de otros 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

“Hemos acordado una nueva reunión y nuevas medidas de apoyo a nuestro país, a los ucranianos, y de nuestra seguridad común europea”, dijo Zelenski sobre la llamada en su discurso vespertino de este martes.

El presidente ucraniano también señaló en su discurso que está preparando la reunión con los líderes europeos que encabezan la llamada Coalición de los Voluntarios -formada por los Gobiernos dispuestos a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania-, cuya celebración esta prevista para el viernes en Reino Unido.

Por su parte, Sánchez explicó en un mensaje en la red social que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz «justa y duradera».

«Continuaremos entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar qué es lo que necesita en cada momento», afirmó asimismo el presidente del Gobierno español.

Antes de esta conversación, Sánchez firmó junto a Zelenski y otros líderes europeos una declaración para apoyar la posición de EE.UU. en favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania y de entablar negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales.

Según apuntaron fuentes del Ejecutivo, España quiso reafirmar así su compromiso con una paz que se base en el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y en la defensa del orden internacional basado en reglas.

La declaración subraya además la necesidad de mantener la presión sobre el régimen ruso y de reforzar el apoyo político, económico y militar a Ucrania para que pueda negociar desde una posición de fuerza. EFE

