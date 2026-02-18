Zelenski acusa a Rusia de demorar las negociaciones y espera más canjes de prisioneros

Ginebra/Kiev, 18 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este miércoles a Rusia de obstaculizar el progreso de las negociaciones de paz durante los contactos que tuvieron lugar en la víspera en Ginebra entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington.

Zelenski dijo además que espera que se logren nuevos resultados en la cuestión de los intercambios de prisioneros y de civiles cautivos en las reuniones que ya han empezado hoy en la misma ciudad suiza. EFE

