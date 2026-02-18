Zelenski acusa a Rusia de demorar las negociaciones y espera más canjes de prisioneros

2 minutos

Ginebra/Kiev, 18 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este miércoles a Rusia de obstaculizar el progreso de las negociaciones de paz durante los contactos que tuvieron lugar en la víspera en Ginebra entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington.

Zelenski dijo además que espera que se logren nuevos resultados en la cuestión de los intercambios de prisioneros y de civiles cautivos en las reuniones que acaban hoy en la misma ciudad suiza.

“Las reuniones de ayer fueron en efecto complicadas, y podemos afirmar que Rusia está tratando de demorar unas negociaciones que podrían haber llegado ya a su fase final”, escribió en sus redes sociales Zelenski, que agradeció a los mediadores estadounidenses su “atención al detalle y paciencia” en las conversaciones con la delegación enviada por los rusos a Ginebra.

El presidente ucraniano contó además que en los contactos de hoy se abordará la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos intercambios de prisioneros como el que ya resultó en la vuelta a casa de un total de 314 prisioneros ucranianos y rusos el pasado 5 de febrero, en virtud de un acuerdo negociado en la ronda de contactos también a tres bandas celebrada entonces en la capital de los Emiratos Árabes, Abu Dabi.

Como ya ocurrió a principios de este mes, en los intercambios de prisioneros de guerra podrían incluirse civiles cautivos en ambos bandos.

Zelenski explicó que las reuniones de este martes en Ginebra consistieron en contactos en distintos formatos entre ucranianos, rusos y estadounidenses y también de estadounidenses y ucranianos por separado con emisarios de los Gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia con presencia de los anfitriones suizos.

“En particular, hubo conversaciones entre representantes ucranianos, estadounidenses y rusos en dos líneas: asuntos militares y político-militares”, dijo Zelenski.

Los contactos trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE.UU. comenzaron este año con dos rondas de reuniones en Abu Dabi y continúan ahora con los encuentros de Ginebra, que empezaron ayer y deben terminar este miércoles. EFE

