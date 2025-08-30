The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski advierte de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala

1 minuto

Berlín, 30 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro.

«La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana», dijo Zelenski en un encuentro con periodistas según al agencia Interfax Ucrania.

Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque pero Ucrania está preparada.

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.

En las últimas semanas las región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma que es un nudo de transporte importante.

Por otra parte, las autoridades de la región de Zaporiya reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y 28 fueron heridos.

En total hubo doce ataques con distintos tipos de armas, según el gobernador Ivan Fedorov en Telegram. Rusa se anexionó en 2002 Zaporiya pero no ha logrado el control completo de la región. EFE

