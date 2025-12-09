Zelenski afirma que enviará a EEUU el plan enmendado para terminar con la guerra

afp_tickers

4 minutos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el martes que planea enviar a Estados Unidos «en un futuro próximo» las propuestas revisadas a su plan para poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, ha sido enmendado.

Tras una serie de encuentros con sus aliados europeos esta semana, Zelenski escribió en X que los «componentes ucranianos y europeos [del plan] están ahora más desarrollados, y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos»

«En un futuro próximo, estaremos listos para enviar los documentos perfeccionados a Estados Unidos», afirmó. El lunes dijo que las propuestas podían enviarse a Washington este mismo martes.

Trump acusó a Zelenski de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración y llegó incluso a decir que Kiev está «utilizando la guerra» para evitar convocar elecciones, en una entrevista publicada este martes por Politico.

«Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia», dijo el presidente estadounidense. Las elecciones se pospusieron a raíz de la ley marcial impuesta por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Zekenski se reunió el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, y tuvo un encuentro el martes con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El encuentro entre Zelenski y el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde León XIV «reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera», indicó el Vaticano en un comunicado.

– «No tenemos ningún derecho legal» –

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Pero tanto Kiev como sus aliados consideraron que la primera versión del plan de Washington era demasiado favorable a Rusia.

En un principio, ese documento tenía 28 puntos, pero quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelenski.

Según el mandatario ucraniano, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

«¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral», declaró.

«Lo esencial es saber lo que nuestros socios están dispuestos a hacer si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión», señaló.

– Trump critica Europa –

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump, que había prometido acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, adoptó una actitud cambiante hacia Kiev, acusando a Zelenski de no ser lo suficientemente agradecido con Estados Unidos.

Sin embargo, también expresó su frustración respecto al presidente ruso, Vladimir Putin, y hace poco impuso sanciones a las petroleras rusas.

Con todo, el republicano considera que Moscú tiene «ventaja» en el conflicto por ser «mucho más grande», según dijo a Politico.

Según Trump, «parte del problema» es que Zelenski y Putin «realmente se odian» y que, por lo tanto, «les resulta muy difícil intentar llegar a un acuerdo».

En la entrevista concedida a Politico, Trump también criticó el papel de Europa. «Hablan, pero no producen», dijo.

Meloni, la primera ministra italiana, ha apoyado firmemente a Kiev pese a las reticencias de uno de sus socios de coalición, Matteo Salvini, líder del partido nacionalista La Liga.

Italia ha proporcionado armas a Ucrania pero descartó enviar tropas a la exrepública soviética, como sí propusieron Reino Unido y Francia.

La autorización para que Italia ayude militarmente a Ucrania expira el 31 de diciembre pero la semana pasada el gobierno italiano aplazó la decisión de si la prolonga o no. Según la prensa, Salvini habría cuestionado si es necesario hacerlo, en vista de los diálogos de paz.

bur-dt/ar/cmk/tsz/jvb/sag/mb