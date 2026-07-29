Zelenski afirma que la iniciativa en la guerra con Rusia «ahora no está en manos» de Putin

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de visita en Washington el martes, afirmó que la iniciativa en la guerra con Rusia «ahora no está en manos» de Vladimir Putin, y que el presidente ruso se niega a detener este conflicto a pesar de sufrir «muchas bajas».

Zelenski se reunió antes con Donald Trump en la Casa Blanca, en momentos en que Kiev y Moscú intensifican sus ataques, y los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington para poner fin al conflicto tras la invasión rusa de febrero de 2022 se encuentran estancados.

«Putin está perdiendo 30.000 de sus soldados al mes… son muchas bajas, pero no quiere detener esta guerra. Así que ahora la iniciativa no está en manos de Putin», dijo Zelenski en una entrevista en Fox News.

«Pedimos que se detenga esta guerra todos los días, como mínimo para negociar un alto el fuego durante un determinado periodo y dar a los diplomáticos la posibilidad de negociar. Pero Putin no quiere (…) Por eso tenemos que responder, ser duros, ser fuertes. No solo nosotros. Contamos con las sanciones», insistió el presidente ucraniano.

Más temprano, Zelenski destacó la «buena reunión» que mantuvo con Trump, durante la cual abordaron la posibilidad de que Ucrania produzca interceptores Patriot, vitales para la defensa antiaérea de Kiev.

«El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar», explicó en en X, tras el encuentro a puerta cerrada de casi una hora en el Despacho Oval.

A principios de julio, Trump había expresado su voluntad de autorizar a Ucrania a producir estos misiles.

Según la ONU, junio fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos desde abril de 2022, debido a que Rusia multiplicó los ataques con estos misiles difíciles de interceptar.

Solo los sistemas estadounidenses Patriot son capaces de derribarlos, pero a Ucrania le faltan gravemente misiles interceptores PAC‑3. Esta escasez que se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.

Tras la reunión con Zelenski, Trump publicó fotos en las redes sociales con la leyenda: «Se hablaron de muchas cosas. ¡La reunión fue muy bien!».

– Sanciones –

Las relaciones entre los dos líderes se han recuperado desde su enfrentamiento en el Despacho Oval en febrero de 2025, cuando Trump acusó a Zelenski de ingratitud y de «jugar con la Tercera Guerra Mundial».

Trump sugirió incluso semanas atrás que los ataques ucranianos dentro de Rusia podrían ayudar a poner fin a la guerra.

Zelenski también asistió el martes a una ceremonia en memoria del senador republicano Lindsey Graham, un firme partidario de Ucrania que murió inesperadamente este mes a los 71 años.

Tras el encuentro con Trump y el homenaje a Graham, Zelenski se dirigió a los senadores antes de una primera votación de procedimiento sobre un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia.

Graham llevaba más de un año impulsando la medida y alcanzó un acuerdo con la Casa Blanca sobre las revisiones poco antes de su muerte.

Una votación bipartidista hizo avanzar el proyecto hacia su aprobación definitiva, lo que aumenta la presión sobre la Cámara de Representantes, donde el texto enfrenta divisiones más profundas.

«Este es el primer paso hacia la implementación de los planes de Lindsey y, sin duda, un paso hacia la paz», escribió en X Zelenski, que estuvo presente en la votación.

Horas antes de la reunión de Zelenski con Trump, Kiev lanzó cientos de drones contra Rusia.

Moscú, por su parte, disparó más de 100 drones contra Ucrania durante la noche y ha seguido atacando el puerto de Odesa y barcos que transportan exportaciones agrícolas ucranianas.

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