Zelenski afirma que Putin no quiere negociar la paz, sino salir del aislamiento

Kiev, 16 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no quiere la paz en caso de sentarse a negociar, sino acabar con su aislamiento, al tiempo que señaló que las negociaciones con Rusia son posibles sólo en condiciones de fortaleza por parte de Ucrania.

«Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar», declaró Zelenski en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.

Para el jefe del Kremlin «es favorable negociar con algún tipo de condiciones de rendición por nuestra parte», dijo, y agregó que «nadie se lo dará».

Por otra parte, declaró que unas negociaciones con Moscú son posibles «siempre y cuando Ucrania no esté sola con Rusia y (Ucrania) sea fuerte».

«¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino? Si hablamos sólo con Putin, sólo con el asesino, y estamos en las condiciones en las que estamos ahora, no fortalecidos por algunos elementos importantes, es de entrada un estatus de perdedor para Ucrania. En una posición débil, no hay nada que hacer en estas negociaciones», dijo. EFE

