Zelenski agradece a Francia que haya interceptado un petrolero procedente de Rusia

2 minutos

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este jueves a Francia y su mandatario, Emmanuel Macron, que haya interceptado en aguas del Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país.

«¡Gracias, Francia! ¡Gracias, @EmmanuelMacron!», escribió Zelenski en su cuenta de la red social X desde Davos, donde momentos antes criticó durante su discurso en el Foro Económico Mundial que Europa no confiscaba ningún buque de la flota rusa en la sombra pese a pasar por sus costas.

«Este es exactamente el tipo de determinación que se necesita para garantizar que el petróleo ruso deje de financiar la guerra de Rusia», señaló el jefe de Estado de Ucrania.

Indicó que «los petroleros rusos que operan cerca de las costas europeas deben ser detenidos» y que «las sanciones contra toda la infraestructura de la flota en la sombra deben ser severas».

«Los buques deben ser incautados. ¿Y no sería justo confiscar y vender el petróleo transportado por estos petroleros?», preguntó en su mensaje a los países europeos con costa.

La operación francesa tuvo lugar «en alta mar» y en la misma participaron otros países aliados, «dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar», explicó este jueves Macron en un mensaje en la red social X.

La Prefectura Marítima del Mediterráneo precisó en un comunicado que la operación se desarrolló en el Mar de Alborán en colaboración con el Reino Unido.

Macron precisó que «se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado», sin aclarar a dónde exactamente. EFE

