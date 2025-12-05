Zelenski agradece a Melania Trump su papel en retorno de Rusia de 7 niños ucranianos

2 minutos

Kiev, 5 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio este viernes las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, por su papel en el retorno a su país de siete menores ucranianos de zonas del frente los cuales estaban bajo custodia de las autoridades rusas.

“Gracias al presidente de EE.UU. y a la primera dama por su atención constante a este asunto importante”, dijo Zelenski en redes sociales, en un mensaje en el que agradeció también al Senado estadounidense que organizara esta semana un evento sobre los niños ucranianos que han terminado en manos de las autoridades rusas desde el comienzo de la invasión.

El presidente ucraniano agradeció asimismo su trabajo a todos los que hicieron posible el retorno de estos siete menores.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves que sus gestiones habían hecho posible el retorno a Ucrania de estos siete menores, en el marco de una iniciativa en la que participa Washington para reunificar a menores separados de sus familiares por la guerra.

Kiev acusa a Rusia de haber trasladado a su territorio de forma forzosa a miles de menores ucranianos de zonas ocupadas en algún momento de la guerra por las fuerzas del Kremlin. Los rusos aseguran que los traslados son únicamente de menores provenientes de orfanatos o que no estaban a cargo de sus familias y que tienen como objetivo poner a salvo a estos niños.

La Corte Penal Internacional dictó en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por su presunta implicación en la deportación de miles de menores ucranianos en violación de la ley internacional. EFE

mg/cph/ajs