Zelenski agradece a Merz las reuniones virtuales con Trump sobre Ucrania

2 minutos

Berlín, 13 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, la organización de las reuniones virtuales con líderes europeos y el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, mantenidas este miércoles a iniciativa del germano.

«Estoy agradecido al canciller alemán Friedrich Merz por acoger este formato especial de conversación entre Europa y Estados Unidos», dijo Zelenski en un mensaje publicado en la red social X que acompañó de una foto en la que él y el líder del Gobierno germano se saludan junto a un helicóptero en la Cancillería Federal.

«En Europa compartimos la misma visión de los principios fundamentales que pueden garantizar la dignidad y la seguridad de los europeos. Estamos cooperando de manera constructiva con Estados Unidos. Estamos preparando medidas conjuntas», señaló Zelenski.

«Espero que hoy hayamos dado un paso más hacia el fin de la guerra», agregó Zelenski tras una jornada de reuniones en la que los europeos coordinaron su posición y mostraron a Trump sus intereses y deseos antes de que el líder estadounidense se reúna el viernes en Alaska (EE.UU.) con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenski fue recibido este miércoles en Berlín por el canciller alemán, en una visita sorpresa a la capital germana.

El mandatario ucraniano participó en las reuniones junto a la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, el secretario general de la OTAN, los líderes de Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, además de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’, entre ellos España. EFE

