Zelenski anuncia cambios en su Gobierno y la primera ministra pasará a política exterior

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Berlín, 12 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo cambios en su Gobierno, con el fin de garantizar la aplicación de una estrategia política renovada, y que incluye la marcha tras apenas un año en el cargo de la primera ministra de Yulia Sviridenko, que asumirá una nueva responsabilidad en política exterior.

«Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos a nivel de líderes y lo que espera el pueblo ucraniano», indicó el presidente en un mensaje en Telegram.

«Hemos determinado que, para llevar a cabo estos cambios, es necesaria una renovación del Consejo de Ministros. Agradezco a Yulia su labor clara, estable y eficaz en el cargo de primera ministra (…) y le he propuesto que encabece una nueva e importante línea de actuación en las relaciones con un socio clave», precisó. EFE

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