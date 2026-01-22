Zelenski anuncia cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EE.UU. viernes y sábado en EAU

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

«Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos, y será mañana y pasado mañana», indicó Zelenski mientras respondía preguntas tras su intervención en el encuentro internacional que acoge la localidad suiza de Davos. EFE

