Zelenski anuncia la recepción de otro sistema antimisiles Patriot de Alemania

Berlín, 2 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo la recepción de otro sistema antimisiles Patriot procedente de Alemania.

«Hemos reforzado el componente ‘Patriot’ de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso», escribió en X.

El presidente ucraniano afirmó que los ataques aéreos son la «estrategia principal» del líder ruso, Vladímir Putin, en la guerra, con el objetivo de sembrar el terror entre la población y compensar así el hecho de no ser capaz de alcanzar sus objetivos territoriales.

«Por eso cada fortalecimiento de nuestras defensas aéreas nos acerca literalmente al final de la guerra, al que todos estamos esperando. Cuanto menos alcance Rusia, mayor es su motivación de poner fin a la guerra», argumentó.

Zelenski señaló que la defensa aérea de Ucrania es inseparable de la protección de sus aliados y también contribuye a protegerles a ellos y explicó que siguen en marcha las negociaciones para obtener más sistemas, tanto a nivel de Gobiernos como con los fabricantes.

En los últimos tiempos, la falta de defensas aéreas ha llevado a que impacten en su objetivo más misiles y drones rusos de lo que era habitual, lo que ha ocasionado daños en infraestructuras del sistema energético y ferroviario y bajas de civiles.

Tan solo esta semana, Rusia ha lanzado contra territorio ucraniano 1.500 drones de ataque, 1.170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles de diversos tipos, según el recuento que proporcionó este domingo el presidente ucraniano. EFE

