Zelenski anuncia más ataques a Rusia que alcanzan depósitos de petróleo y dos refinerías

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Kiev, 25 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este jueves de una nueva ronda de ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas «enemigas»que alcanzaron en las últimas horas depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá, capital de la región de Bashkiria.

Los depósitos de petróleo atacados se encuentran a 300 kilómetros de la línea del frente. Las dos refinerías están a unos 1.500 kilómetros de las posiciones ucranianas más al este, dijo Zelenski para ilustrar la capacidad de sus fuerzas armadas y de las unidades de operaciones especiales de sus servicios secretos para alcanzar objetivos en la retaguardia profunda rusa.

Zelenski explicó que el ataque al complejo de almacenamiento de petróleo de Krasnodar, situado en la ciudad de Poltavska, fue llevado a cabo durante la noche por el Ejército ucraniano. El presidente dijo también que las dos refinerías en Bashkiria, Bashneft-Ufaneftekhim y Bashneft-Novoil, fueron alcanzadas el jueves por la mañana en operaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Según dijo previamente el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 269 drones ucranianos de ala fija sobre 12 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

Ucrania alcanza prácticamente cada noche infraestructuras energéticas y del complejo militar-industrial ruso. De no tener capacidad de atacar territorio enemigo al principio de la guerra, las fuerzas de Kiev han pasado a superar en número de drones a los que lanzan contra los rusos contra el país.

En su discurso a la nación del miércoles, Zelenski dijo que más de sesenta regiones rusas sufren escasez de combustible debido a los ataques cada vez más frecuentes de Ucrania a las infraestructuras de refinación y almacenamiento de petróleo rusas.

Estos bombardeos también han hecho que se incremente el precio del petróleo en Rusia.

Zelenski citó información de sus servicios de inteligencia que mostrarían que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha priorizado por miedo a ser víctima de ataques ucranianos la defensa de sus residencias oficiales y lugares de trabajo a costa del resto del vasto territorio ruso.

El presidente ucraniano hizo un repaso de los últimos ataques exitosos de Ucrania -cuyos objetivos incluyen dos centros de comunicaciones por satélite, plantas químicas e instalaciones de procesamiento de gas- y dijo estar seguro de que la actual frecuencia de estos ataques se incrementará y acabará por forzar a Putin a aceptar las negociaciones de paz que le ofrece Kiev.

Además de objetivos en la retaguardia rusa, las fuerzas de Kiev también atacan a diario la logística y las defensas rusas en los territorios ocupados por Moscú en el este y el sur de Ucrania.EFE

mg/rml