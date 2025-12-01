Zelenski anuncia más reuniones tras hablar con sus principales socios europeos

1 minuto

París, 1 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que mantendrá nuevas reuniones con sus socios en Europa tras mantener conversaciones telefónicas hoy desde París con los líderes de sus principales aliados europeos, la Comisión Europea y la OTAN en la que habló de las conclusiones de los contactos de su equipo negociador con EE.UU. en Florida de la víspera.

«Hablamos de la sustancia de las conversaciones de la delegación ucraniana con la parte estadounidense en Florida. Estamos preparando reuniones en Europa», escribió en redes sociales Zelenski, que fue recibido hoy en París por su homólogo francés, Emmanuel Macron, y destacó en su mensaje la importancia de diseñar garantías de seguridad para Ucrania.

Además de Macron, que se reunió en persona con Zelenski, en la conversación de este lunes participaron a distancia los líderes de Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Finlandia, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OTAN.

Ucrania trata de conseguir con apoyo de sus socios europeos que Washington elimine cualquier condición inaceptable para Kiev del plan de paz que la Casa Blanca aspira a que se negocie con Rusia para poner fin a la guerra. EFE

