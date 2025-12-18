The Swiss voice in the world since 1935
Zelenski anuncia nuevas conversaciones con Washington el viernes y el sábado en EEUU

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el jueves que delegados de su país se reunirán viernes y sábado con representantes estadounidenses para discutir un plan para poner fin a la guerra con Rusia.

«Viernes y sábado, nuestro equipo estará en Estados Unidos, ya van de camino (…) y los estadounidenses los están esperando», declaró Zelenski a periodistas.

Agregó que él no asistirá al encuentro pero que posiblemente participen representantes europeos.

Este nuevo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania se celebra justo antes de un encuentro entre enviados rusos y estadounidenses el fin de semana en Florida, según un alto cargo de la Casa Blanca.

En tanto, el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Serguii Kislitsia, llegó a Pekín para conversar con autoridades chinas.

«Día ocupado por delante en Pekín», publicó Kislitsia en redes sociales.

Un portavoz de la cancillería ucraniana confirmó a la AFP que el viceministro sostendrá consultas con diplomáticos chinos, sin dar más detalles.

China, un aliado cercano de Rusia, suele llamar a negociar la paz y respetar la integridad territorial de todos los países.

Pero países occidentales acusan a Pekín de darle apoyo económico a Rusia y suministrarle componentes para su industria bélica.

bur-brw/jbr/mas/pc

