Zelenski anuncia nuevos «ataques profundos» para contrarrestar la ofensiva rusa

Berlín, 31 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo «nuevos ataques profundos» para contrarrestar los esfuerzos ofensivos de las fuerzas invasoras rusas.

«Continuaremos con nuestras operaciones tal y como son necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas. También están planeados nuevos ataques profundos», dijo Zelenski en su cuenta de X tras un encuentro con el general Oleksandr Sirki.

Ucrania ha intensificado los ataques, según el presidente, contra la infraestructura energética rusa.

Según Zelenski, las unidades ucranianas siguen «cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante».

«En todo el frente, tan solo en los primeros ocho meses de este año, los rusos han perdido más de 290.000 soldados, entre muertos y heridos graves. La mayoría de estas pérdidas se produjeron precisamente en la región de Donetsk, sin lograr ninguno de sus objetivos estratégicos. En ciertos sectores del frente, nuestras medidas de estabilización están en marcha», añadió. EFE

