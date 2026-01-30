Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la supuesta tregua energética unilateral de Rusia

Kiev, 30 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform. EFE

