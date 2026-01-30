Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump

2 minutos

Kiev, 30 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

El presidente ucraniano explicó que la posibilidad de una tregua energética fue planteada por los mediadores estadounidenses en la reunión trilateral con ucranianos y rusos que tuvo lugar a finales de la semana en Abu Dabi. Zelenski dijo sin embargo que no hubo ningún acuerdo al respecto entre ucranianos y rusos.

El líder de Kiev insistió en que Ucrania aspira a que la guerra termine y dijo que está preparado para dar más “pasos para una desescalada” si Rusia hace lo mismo.

Trump anunció el jueves una conversación con Putin en la que el líder ruso aceptó su propuesta de dejar de atacar durante una semana Kiev y otras ciudades ucranianas en un momento en que las temperaturas se espera que bajen de los 25 grados negativos en algunas partes de Ucrania.

Zelenski dio poco después las gracias a Trump por la iniciativa.

Rusia volvió a atacar anoche territorio ucraniano con más de cien drones y un misil, pero éstos fueron dirigidos contra regiones ucranianas fronterizas con la Federación Rusa o en las que se producen combates.

En ciudades más alejadas del frente como Kiev y Odesa, que sufren ataques a sus infraestructuras energéticas casi cada noche, no sonaron por la noche las habituales sirenas que anuncian la llegada de misiles y drones.

Millones de ucranianos han comenzado el año con cortes de luz y calefacción de varios días debido a los ataques masivos rusos a su sistema energético. Ucrania vive el período invernal más frío de los últimos lustros. EFE

mg/egw/alf