The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski anuncia reuniones entre Ucrania y EE. UU. para abordar las conversaciones de paz

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 25 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Keith Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Ucrania y EE. UU. para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia.

El objetivo es «desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa», dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

En la comparecencia, el presidente ucraniano recordó los contactos que su Gobierno ha mantenido en los últimos días con sus aliados, después de la cumbre en la que participó en Washington hace una semana con el presidente estadounidense Donald Trump y varios líderes europeos y de la OTAN.

A lo largo de esta semana, habrá «un plan básico sobre las garantías de seguridad» que recibirá Ucrania de sus aliados en el caso de un acuerdo de paz con Rusia, aunque los detalles «todavía necesitan tiempo», afirmó.

«Después de eso, me gustaría comprender, de la parte estadounidense, si los rusos están listos (para un encuentro) y en qué configuración. Si los rusos están dispuestos para la configuración que se propuso en Estados Unidos y fue apoyada por Ucrania en presencia de los líderes europeos: un encuentro bilateral y después otro trilateral», indicó, en alusión a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el viernes en un entrevista que por el momento «no hay ninguna reunión prevista» entre Putin y su homólogo ucraniano para tratar de alcanzar un acuerdo de paz pese a los esfuerzos diplomáticos de la última semana.

«Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté preparada para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto», precisó Lavrov a cuenta de una reunión que el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado estar ya organizando. EFE

cph/rz/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR