Zelenski asegura que tras Abu Dabi se mantienen diferencias sobre el Dombás y Zaporiyia

Berlín, 7 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el último encuentro en Abu Dabi entre negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se saldó sin acercamiento en lo relativo a la región oriental del Dombás, ocupada parcialmente por tropas rusas, ni en lo que respecta a la central nuclear de Zaporiyia.

«Los temas complicados se mantienen complicados. Ucrania confirmó una vez más sus posiciones sobre el tema del Dombás. En nuestra opinión, ‘estamos donde estamos’ es el más justo y fiable modelo para un alto el fuego hoy», señaló Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana ‘Ukrinform’.

El Dombás está formada por las unidades administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk.

Lugangsk está ocupada por Rusia casi en su totalidad, mientras que en Donetsk, las fuerzas del Kremlin han tomado algo más del 75 %.

Zelenski apuntó que en las reuniones en Abu Dabi tampoco hubo un acuerdo ante la idea estadounidense de crear una zona de libre comercio en la región oriental ucraniana en la que se extiende la línea del frente ni sobre la central nuclear de Zaporiyia.

«No hemos encontrado todavía un entendimiento sobre la central nuclear de Zaporiyia. Todas las partes deben reconocer que el tema de la central debe resolverse de forma conjunta», apuntó el jefe de Estado ucraniano, que vio en la cita de Abu Dabi avances por las posibilidades que abre el diálogo trilateral.

«Por primera vez, las partes hablaron de que los temas más difíciles pueden traerse a encuentros de los líderes», pero «esto requiere algo de elementos preparatorios», señaló sobre un eventual encuentro entre jefes de Estado.

La segunda ronda de negociaciones mediadas por EE.UU. en Abu Dabi, que reunió el miércoles y el jueves a representantes ucranianos y rusos, sólo dio como resultado concreto un intercambio de prisioneros. EFE

