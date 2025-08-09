The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Berlín, 9 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este sábado una ronda de contactos con sus aliados más estrechos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que se confirmara que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto.

Zelenski anunció esos contactos en X y enfatizó que Ucrania y sus aliados europeos «están dispuestos a esforzarse de la forma más productiva posible por una paz real», según dijo tras informar de su conversación con Macron.

«Es verdaderamente importante que los rusos no logren engañar a nadie una vez más. Todos necesitamos un fin genuino de la guerra y unos cimientos de seguridad fiables para Ucrania y otras naciones europeas», reiteró, aludiendo a las garantías que demanda Kiev para un fin negociado del conflicto.

Al informar de una llamada con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Zelenski señaló que ambos coinciden en que hasta ahora no ha habido cambios en el comportamiento de Rusia, pese a que este viernes expirase el ultimátum de Trump a Moscú para dar un paso hacia el fin del conflicto.

«Los rusos aún se niegan a detener las masacres, siguen invirtiendo en la guerra y siguen impulsando la idea de ‘intercambiar’ territorio ucraniano por territorio ucraniano, con consecuencias que solo garantizan una posición más favorable para Rusia para reanudar la guerra», afirmó el presidente.

Con ello aludió a la negativa de Moscú a acceder a un alto el fuego inmediato y a la posibilidad, insinuada por Trump, de que un acuerdo negociado implique un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania, lo que a su vez entrañaría cesiones territoriales por parte de Kiev.

«Todos nuestros pasos nos deben acercar más a un fin real de la guerra, no a una reconfiguración. Y nuestras decisiones conjuntas con nuestros socios deben estar al servicio de nuestra seguridad común», enfatizó.

Por otro lado, con Starmer, aseguró Zelenski, el presidente ucraniano comparte «la misma visión de la necesidad de una paz duradera para Ucrania y del peligro del plan ruso de reducirlo todo a un debate sobre lo imposible».

El líder ucraniano también se comunicó con el primer ministro estonio, Kristen Michal, continuando con una frenética ronda de contactos que le llevó a hablar el viernes con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; con el primer ministro checo, Petr Fiala; con el presidente letón, Edgars Rinkevics; y con el presidente polaco, Donald Tusk.

Zelenski conversó el jueves con el alemán Friedrich Merz y con la italiana Giorgia Meloni, después de que trascendiese tras la reunión entre Putin y el enviado especial de Trump que Ucrania no estaría presente en el primer encuentro a nivel de líderes desde que comenzó la guerra en 2022. EFE

cph/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR