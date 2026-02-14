Zelenski califica de «locura» la posibilidad de entregar el Donbás como pide Rusia

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este sábado de «locura» la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.

«No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura», dijo en una rueda de prensa celebrada en Múnich, donde antes había participado en la Conferencia de Seguridad, sobre la idea de que Ucrania pudiera acceder a esta propuesta formulada por Moscú en los contactos entre ambos bandos que tienen lugar con la mediación de EE.UU.

Zelenski confirmó una vez más que Rusia ha trasladado a las otras partes su disponibilidad a poner fin al conflicto armado si Ucrania se retira de lo que aún controla en el Donbás.

El Donbás está formado por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, ambas en el este de Ucrania. Lugansk está controlada casi al cien por cien por Rusia, que ha logrado conquistar hasta ahora más de tres cuartos de Donetsk.

Zelenski dijo que la cuestión no es simplemente territorial, y recordó los muchos ucranianos que han muerto defendiendo el territorio del Donbás de la invasión rusa.

Durante la rueda de prensa, confirmó la posibilidad de que se negocie una nueva tregua energética como la que se declaró por unos días el pasado 30 de enero en la próxima ronda de contactos entre ucranianos, rusos y estadounidenses, que debe tener lugar el martes y el miércoles en Ginebra, Suiza. EFE

