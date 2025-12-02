The Swiss voice in the world since 1935
Zelenski califica de «serias» las medidas de Washington para poner fin «digno» a la guerra

Dublín, 2 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que Estados Unidos está adoptando «serias medidas» para acabar con la guerra y lograr una paz «decente y digna».

El líder ucraniano efectuó esas declaraciones después de reunirse hoy en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de su primera visita oficial a este país y las negociaciones sobre el plan de paz propuesto por Washington.

«Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra», declaró Zelenski.EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

