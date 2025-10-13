Zelenski celebra el acuerdo en Oriente Medio y espera que la paz llegue también a Ucrania

1 minuto

Kiev, 13 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se felicitó este lunes de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya logrado un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

Zelenski ha alabado “el liderazgo y la determinación” de Trump para lograrlo y ha insistido en la línea de lo que ya declaró este fin de semana tras hablar en dos ocasiones por teléfono con el presidente de EE.UU. en el sentido de que espera que la acción diplomática de la Casa Blanca pueda llevar también la paz a Ucrania.

“Estamos trabajando para que el día de la paz llegue para Ucrania también”, escribió en sus redes sociales Zelenski, que afirmó además que el final de la guerra en Oriente Medio “trae más esperanzas de paz a las regiones donde la vida sigue amenazada”.

El presidente ucraniano declaró que “la agresión rusa es la última fuente global de desestabilización”.

Zelenski agregó que “si un alto el fuego y la paz se han logrado en Oriente Medio, el liderazgo y la determinación de los actores globales” también pueden conseguir la paz para Ucrania. EFE

